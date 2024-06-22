استقبل الان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة هائلة

استطاعت قناة طيور الجنة، من عمل قاعدة جماهيرية من مختلف الأعمال سواء كان صغار أو كبار، فضلاً عن أن القناة يُحبها ملايين المتابعين والمشاهدين في العالم العربي، بحيث تتميز القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز وأكثر من رائع للأطفال، لتُحقق نسب مشاهدة عالية، بجودة هائلة وإشارة قوية، ويمكنك العمل على تنزيل القناة بترددها الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

لكي تقوم باستقبال قناة طيور الجنة أطفال على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في البرامج الكرتونية، والأناشيد الدينية والأغاني الأكثر تميزًا، كما يمكنك مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تشغل الأطفال، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون عرب سات.

التردد الجديد فهو 11310.

استقطاب قناة طيور الجنة هو عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ 3/4.

نزل تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

كما أنه يمكنك العمل على مشاهدة المحتوى المميز لقناة طيور الجنة على العرب سات، لتُشاهد كل ما تقدمه القناة بجودة عالية، وهي كالتالي:-

القمر الصناعي الجديد فهو النايل سات.

كما أن التردد الخاص بالقناة هو 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة هو أفقي.

معامل الترميز قناة طيور الجنة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تتمتع قناة طيور الجنة، بجودة ممتازة المتمثلة في الصوت والصورة، بما تقدم تجربة مميزة في عالم الطفل والكرتون التي يعشقه ملايين المتابعين.