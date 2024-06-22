إشاعة أم حقيقة؟.. تعرف على حقيقة صرف منحة 500 ريال لمستحقي حساب المواطن

قبل عيد الأضحى مباشرةً بدأت بعض الأخبار حول صرف منحة 500 ريال لمستحقي حساب المواطن بعد العيد في الإنتشار، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرد على تِلك الأخبار، فما هي حقيقتها؟

صرف منحة 500 ريال لمستحقي حساب المواطن

تداولت بعض الشائعات عن حصول مستفيدي الضمان الإجتماعي على دعم قيمته 500 ريالًا بعد عيد الأضحى، وقد تم الرد على ذلك بالنفي؛ فلا توجد أية قرارات بشأن صرف منحة دون الدعم الأساسي للمستحقين.

الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن

بشكلٍ عام لم يتم الإعلان عن موعد صرف دعم شهر يونيو إلى الآن، ولكن غالبًا ما يتم صرف دعم حِساب المواطن من اليوم التاسع من كُل شهر إلى الحادي عشر في حال قابل يوم الصرف عطلة، ما دامت شروط الاستحقاق لا زالت قائمة في المواطن، والتي تتمثل في:

تعدي عمر الثامنة عشر.

الإقامة على الأراضي السعودية.

عدم وجود أي ممتلكات أو أصول.

عدم زيادة الدخل الشهري لكافة الأسرة عن ألفي ريال سعودي.

ألا يقيم المستحق في أحد دور الإيواء/ الأيتام.

عدم وجود معيل.

الإستعلام عن صرف دعم مستحقي حساب مواطن

يُمكنك الإستعلام عن صرف قيمة الدعم الشهرية من خِلال خطواتٍ بسيطة؛ للحصول عليه في موعده:

الدخول إلى موقع حساب المواطن من هنـــــــــا

تسجيل الدخول، ثم التوجه إلى خدمة (الدفعات المالية). يظهر لك موعد الدفعة المالية الجديد، والحالات السابقة، وذلك على النحو التالي:

مدفوعة: (تم صرفها وإيداعها في الحساب).

قيد الإنتظار: (تواجد مشكلة أثناء عملية التحويل).

تحت إجراء الصرف: (دراسة عملية الإيداع).

مرفوض: (عدم الاستحقاق).

يعتبر حساب المواطن من المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لدعم فئة كبيرة من المواطنين، وأحيانًا تصدر بعض الشائعات بشأن المنح المقدمة منها، إلا أنها ترد عليها دائمًا لطمأنة المستحقين.