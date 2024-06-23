“ديلي موشن“ مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 165 مترجمه عبر dailymotion

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 165

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية التي حققت نجاح كبير في المواسم الأخيرة بتركيا ويحكي المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية وما قام به عثمان الاول الابن الأصغر لارطغرل من أجل النهوض بالدولة حيث حقق انتصارات كبيرة على أعدائه من المغول والصليبيين والتتار والقبائل الأخرى التي حاولت القضاء عليه وتدمير دولته، وقد نجح عثمان في تحويل الدولة من حالة الضعف والهوان التي وصلت اليها الى القوة والتماسك، ويقوم ببطولة المسلسل النجم بوراك اوزجيفيت الذي حصل على العديد من الجوائز عن دوره المميز وأداءه الرائع، وقد انتهى الاسبوع الماضي الموسم الخامس من المسلسل بعد عرض اخر حلقاته وينتظر الكثيرون الموسم السادس بكل حماس وترقب، ومن المتوقع أن تبدأ حلقات الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل.