“ديلي موشن“ مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 165 مترجمه عبر dailymotion

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس، يتابع مسلسل المؤسس عثمان ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي والذين جذبتهم قصة المسلسل وأحداثه المثيرة على مدار خمس مواسم منذ بداية عرضه عام 2019، ويعتبر المسلسل استكمال لأحداث مسلسل ارطغرل الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاح منقطع النظير أيضا، وقد عرضت مؤخرا الحلقة رقم 164 والتي تم الاعلان عن كونها الحلقة الاخيرة من الموسم الخامس لذا يتساءل محبي المسلسل عن موعد عرض الجزء السادس من المسلسل، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال مواعيد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل.
مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 165
مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية التي حققت نجاح كبير في المواسم الأخيرة بتركيا ويحكي المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية وما قام به عثمان الاول الابن الأصغر لارطغرل من أجل النهوض بالدولة حيث حقق انتصارات كبيرة على أعدائه من المغول والصليبيين والتتار والقبائل الأخرى التي حاولت القضاء عليه وتدمير دولته، وقد نجح عثمان في تحويل الدولة من حالة الضعف والهوان التي وصلت اليها الى القوة والتماسك، ويقوم ببطولة المسلسل النجم بوراك اوزجيفيت الذي حصل على العديد من الجوائز عن دوره المميز وأداءه الرائع، وقد انتهى الاسبوع الماضي الموسم الخامس من المسلسل بعد عرض اخر حلقاته وينتظر الكثيرون الموسم السادس بكل حماس وترقب، ومن المتوقع أن تبدأ حلقات الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل.
مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس
يتم بث حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية يوم الاربعاء من كل اسبوع في الثامنة مساء، ويشاهد الجمهور العربي الحلقات مترجمة عبر مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن واليوتيوب وغيرهم، كما تنقل قناة الفجر الفضائية الجزائرية حلقات المسلسل اسبوعيا في العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.