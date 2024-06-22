عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني 2024 شاهدة أولى حلقات المسلسل مع فتح القسطنطينية

مسلسل السلطان محمد الفاتح سلطان الفتوحات التي أذهل العالم بذكاءه الغير عادي وقوته الفتاكة في هزم الأعداء دون إرهاق جيشه، حتى أن المسلسل أثار ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة وعلى مدار عرض الجزء الأول، التي حمل الكثير من الأحداث ذات الإثارة والتشويق ليعمل على جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في مختلف أنحاء الدول العربية، وعليه فإن المتابعين يتساءلون عن موعد عرض الجزء الثاني، حتى يتمكن الجميع من مشاهدته، نظرًا لتوجيه الضوء على إنجازاته إلى كم الفتوحات التي قام بها على مستوى العالم.

إذاعة الجزء الثاني من مسلسل محمد الفاتح

قامت الصفحات المروجة لمسلسل السلطان محمد الفاتح، بالإعلان عن موعد عرض الجزء الثاني، مما يُشير ذلك إلى بداية شهر سبتمبر المقبل، مع عرض الإعلانات الترويجية في نهاية شهر أغسطس، إضافة إلى أن المسلسل يتم العمل على إذاعته عبر القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة الحلقات الخاصة بالجزء الثاني، فضلاً عن أن القنوات تقوم بعرض الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية.

توجيه رسالة إلى أهالي غزة

قام أبطال مسلسل السلطان محمد الفاتح “سلطان الفتوحات” بتوجيه رسالة إلى أهالي غزة، ليؤكدوا الدعم القوي ووقوفهم بجانب غزة، فضلاً عن أن نشرهم فيديو وهم مجتمعين ليوجهوا رسالة قائلين فيها باللغة التركية التي فيما معناة “مرحبا، نحن كفريق مسلسل السلطان محمد الفاتح نقف بجانب غزة والفلسطينيين، لا يجب أن نبقى صامتين حيال ما يحدث، دعونا نضع حدا لهذه المجازر بشكل ما، لتنتهي هذه المجزرة، نحن نقف مع شعب غزة وبجانب الأطفال”.