تابع الحلقة 165 مسلسل عثمان الجزء السادس لمشاهدة أقوى المعارك التاريخية والخيانات من الأصدقاء العرض الأول

سوف نوضح لكم في السطور القادمة تفاصيل الحلقة 165 مسلسل عثمان وهذا ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر في تلك الفترة حيث أن مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة وهذا لأنه يروي قصة الدولة العثمانية كاملة ويوضح أيضا الجهود التي بذلها مؤسسي تلك الدولة من أجل إنشاء دولة قوية كهذه، ويجب العلم أن الدولة العثمانية واحدة من الدول التي خاضت الكثير من الصراعات والمعارك من أجل الدفاع عن الإسلام وانتشاره في الوطن العربي.

الحلقة 165 مسلسل عثمان

يجب العلم أنه يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان منذ فترة طويلة وعلى الرغم من هذا لم يمل منه المشاهدين ويتابعه عدد كبير، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل العديد من التطورات والتي من أبرزها زواج يعقوب وأورها من هوليفيرا وهذا بعد عدد من الصراعات العديدة التي تعرضوا لها، ومن جهة أخرى سوف ينجح عثمان في القضاء على التتار ورفع راية الإسلام مرة أخرى، من المقرر أن يتم عرض موسم جديد من المسلسل في الأيام القادمة.

موعد عرض الحلقة 165 مسلسل عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء ويمكنك استقبال القناة على الرسيفر من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وهي يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان عليها يوم الخميس من كل أسبوع باللغة العربية، ويمكنك تنزيلها من خلال استخدام التردد الآتي: