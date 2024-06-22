الإعلان الأول يبرز أحداث نارية!! شاهد مسلسل تل الرياح الحلقة 125 مترجمه بجودة عالية قصة عشق وعلى تردد قناة Kanal 

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 125 وهو من المسلسلات التركية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لما ينقله المسلسل من أحداث مثيرة وشيقة، حيث أن أحداث المسلسل تدور حول البطلين والذين تزوجوا رغما عنهم ولكن مع مرور الوقت سوف تنشأ بينهم قصة حب كبيرة وهذا يساعد في تطور وتصاعد أحداث المسلسل وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل تل الرياح الحلقة 125

تدور قصة مسلسل تل الرياح حول وجود ثأر بين عائلتين ومن أجل انتهاء هذا الثأر وحل هذا الخلاف تم تزويج ديلان من باران وفي البداية كان يوجد بينهم خلافات عديدة كما أن هذا الزواج كان على غير حب ولكن مع تصاعد الأحداث سوف يحبان بعضهما وفي إحدى الحلقات سوف تتعرض ديلان للاختطاف وبناء على هذا سوف يبدأ باران بالبحث عنها من أجل إعادتها إلى المنزل مرة أخرى، ويجب العلم أن هذا الزواج سوف يكون السبب في حل الخلافات الموجودة بين العائلتين.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 125

يعرض مسلسل تل الرياح على قناة kanal 7 يوم الإثنين فقط من كل أسبوع وهذا يكون الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، بينما يعرض في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض بتوقيت الإمارات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

تردد قناة kanal 7

يمكنك الآن تنزيل قناة كانال 7 ومتابعة مسلسل تل الرياح وهذا باستخدام التردد الآتي: