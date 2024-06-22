“مبرووك النجاح”.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر موقع نتائجنا

بعد اداء الامتحانات الخاصه بهم يبحث الكثير من طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط عن نتائج الامتحانات بحالة من القلق والتوتر لمعرفة النتيجة الخاصة بهم، ولما تمثله تلك المرحلة في حياة الطالب وحتى الآن لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الخاص بظهور نتائج الثالث متوسط، كما وضحت بعض الجهات المسؤولة أن عملية التصحيح للأوراق الخاصة بالامتحانات ما زالت مستمرة في الفترة الحالية وأنه في حالة الإنتهاء من تصحيح الأوراق ستقوم الجهات المختصة برفع جميع النتائج على الموقع الخاص بالامتحانات.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 ويمكن للطلاب الاستعلام عنها عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك فورا الإنتهاء من مراجعة جميع الأوراق ونبين فيما يلي كيفية إلاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

لكي يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم لابد من إتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

أولا: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع نتائجنا الالكتروني.

ثانيا: يقوم الطالب بالضغط على الخانة الخاصة بكلمة نتائج.

ثالثا: إختيار نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

رابعا: يقوم الطالب بكتابة إسمه كاملا بالإضافة إلى رقم الجلوس.

خامسا: اختيار المحافظة التي يعيش بها الطالب.

سادسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة استعلام.

سابعا: سيقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب مصحوبة بالدرجات ويمكن للطالب تنزيل النتيجة مع والاحتفاظ بها أو طباعتها.

كما يمكن للطلبة إلاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخاصة بهم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وإتباع الخطوات اللازمة.