القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة

رائج على محركات جوجل الرسمية موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء على أحر من الجمر، تعتبر مباراة الأهلي والزمالك من أهم المباريات التي تشهد أجواء ومنافسات قوية للغاية، لذلك يبحث الكثير من مشجعي الفريقين عن الموعد الرسمي للمباراة والقنوات التي تقوم بنقل البث المباشر للاستمتاع بالأجواء تألق ملحوظ من الفريقين الأهلي والزمالك من بداية الموسم،

مما يحرص فريق الزمالك أن يقدم أفضل أداء أملاً أن يتوج بالدوري لهذا الموسم، اخر مباراة لعبها الزمالك كانت أمام فريق فاركو وحقق الزمالك الفوز على نظيره بنتيجة 2-0، مما لعب الأهلي مباراة قوية أمام الداخلية وحقق الفوز بنتيجة 2-1، وبدأ الاستعدادات للمواجهة، لذا ترقبوا معنا لمعرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024

أيام معدودة قد تفصلنا عن الاستماع بالمواجهة النارية بين الأهلي نظيره الزمالك في الدوري المصري موسم 2024 الأسبوع 27، وأن الموعد الرسمي لهذا اللقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من يونيو 2024، في المباراة السابقة بين الفريقين حقق الزمالك الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، ولذلك الاستعدادات تكون أقوى، على أن تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

حالة ترقب من عشاق الساحرة المستديرة للاستمتاع بأجواء التحدي والمنافسة بين الأهلي والزمالك في الجولة 27، لعبة الأهلي 18 مباراة وأصبح يحتل الترتيب الثاني مقابل 42 نقطة، بينما يحتل الزمالك الترتيب 9 بعد أن لعب 20 مباراة مقابل 34 نقطة، ومن المقرر أن يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بجودة hd والذي يأتي ترددها على نايل سات على النحو التالي:.