“وزارة التربية” تُعلن ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024.. بهذا الموعد!!

كشفت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي طال انتظارها من قبل العديد من الطلاب في كافة المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب نظرًا لتحديد مصير الطالب الجامعي، وفقًا للدرجات المتحصل عليها كل طالب في هذه المرحلة، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لإعلان النتائج بمختلف الكشوفات، حتى يتعرف عليها الجميع.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط بالعراق

أوضحت وزارة التربة العراقية، أن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، يوافق الشهر الجاري وقبل نهايته، وفقًا لأخر تصريحات الوزارة، التي أكدت بأن أوراق الامتحانات أوشك التصحيح فيها على قرب الإنتهاء، بحيث تأتي مرحلة إعلان النتائج والعمل على رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك موقع نتيجة نت التي يمكنك من خلالها الحصول على النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

كيف استخرج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكن القيام باستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، في محافظات العراق والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-