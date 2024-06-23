(ضـــد الحظــــر) تنزيل الواتساب الذهبي اخر تحديث WhatsApp Gold V11.45 || استمتع بأفضل بمميزات تحديث وعيوبه

يبحث الكثير عن خطوات تحميل الواتساب الذهبي وهو واحد من نسخ الواتساب المعدلة وهو انتشر في الآونة الأخيرة ونجح في أن يكون له شعبية كبيرة حيث أنه يقوم بتحميله ملايين الأشخاص وهذا بسبب لما يقدمه التطبيق من مميزات وهي غير متوفرة في الواتساب الرسمي ولكنه يمتلك أيضا بعض العيوب وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

تحميل الواتساب الذهبي

يمكنك الآن بكل سهولة تحميل الواتساب الذهبي على كل من هواتف الأندرويد والآيفون وهذا بعد أن تقوم بمجموعة من الخطوات وهي:

في بداية الأمر يجب عليك أن تقوم بإجراء نسخة احتياطية للرسائل الموجودة لديك وتلك الخطوة تتم من خلال الدخول على الإعدادات ثم انقر على الدردشات واتبع باقي الخطوات. بعد ذلك قم بمسح نسخة الواتساب الموجودة لديك من على جهازك. في تلك الخطوة يتطلب منك فتح متجر التطبيقات سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور. قم بكتابة اسم التطبيق في محرك البحث ثم اضغط على تحميل. انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق ثم قم بفتحه واتبع التعليمات الموضحة من أجل البدء في استخدام التطبيق بكل سهولة.

مميزات الواتساب الذهبي

يقدم الواتساب الذهبي العديد من المزايا وهي:

يمكنك تحميل الحالات بكل سهولة وهذا من خلال ضغطة زر.

سوف يكون بإمكانك مشاركة الملفات والصور الكبيرة من خلاله بكل سهولة.

يوجد به خاصية مشاهدة الحالات والرسائل التي تم حذفها.

يمكنك حماية محادثات من خلال تفعيل كلمة سر.

يوجد به خاصية الغاء اخر ظهور.

عيوب الواتساب الذهبي