خذلك 9999 كوينز.. شحن كوينز آي فوتبول 2024 eFootball pes بضغطة واحدة بالآيدي

شحن كوينز آي فوتبول مجانا وهذا ما يتم البحث عنه بكثرة من قبل مستخدمي اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة آي فوتبول تعد واحد من ألعاب البيس المفضلة لدى عشاق كرة القدم وذلك لما تقدمه من مزايا عديدة للاعبين حيث أنها تتميز بأنها تقوم باستخدام رسومات عالية الجودة وهذا يمنح اللاعب الشعور بالواقعية أثناء اللعب بالإضافة إلى أنها تضم عدد كبير من البطولات والدوريات العالمية المحلية والتي يمكن للاعب المشاركة بها، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

شحن كوينز آي فوتبول مجانا

الكوينز هي العملة التي يستخدمها اللاعب داخل اللعبة وهذا من أجل الحصول على لاعب جديد أو ترقية مستوى اللاعب، يمكنك الآن شحن كوينزات آي فوتبول وهذا بكل سهولة من خلال اتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الصفحة الرسمية للعبة آي فوتبول. ثانيا من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم شحن الكوينزات. ثالثا قم باختيار بلدك. رابعا سوف يتطلب منك في تلك الخطوة كتابة الآي دي الخاص بك في اللعبة. خامسا قم بتحديد عدد الكوينزات التي تريدها. أخيرا يجب عليك تأكيد عملية الشحن من أجل الحصول على الكوينزات.

شحن كوينزات آي فوتبول من خلال جوجل بلاي

يمكنك الآن بكل سهولة شحن كوينزات آي فوتبول من خلال استخدام متجر التطبيقات جوجل بلاي وهذا بمجرد اتباع الخطوات الآتية: