“اشتري احسن تلفون في مصر وأنت مغمض” مواصفات ومميزات هاتف OPPO Reno11 F 5G.. وحش أوبو القادم

قامت شركة أوبو مؤخرا بإنتاج فئة جديدة من الهواتف وهي هواتف رينو تحمل مواصفات ومميزات كثيرة جعلت فئة كبيرة من المستخدمين تبحث عن أهم مواصفاته ومميزاته، وقد أكد خبراء التكنولوجيا أن هاتف oppo OPPO Reno11 F 5G يحمل مواصفات ومميزات لا مثيل لها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع رينو 11.. مواصفات أحدث هاتف من أوبو، ونوضح أهم مواصفاته ومميزاته.

مواصفات هاتف OPPO Reno11 F 5G

يحمل هاتف OPPO Reno11 F 5G العديد من المواصفات القياسية العالمية والمبتكرة والتي أبرزها ما يلي:

اسم الهاتف OPPO Reno11 F 5G نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦,٧ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الكاميرات الخلفية ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ جيجا بايت دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ جيجا بايت عدد الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت نسبة قوة الشحن ٦٧ وات سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف OPPO Reno11 F 5G

يشتمل هاتف OPPO Reno11 F 5G على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل ويبحث عنها أبرزها ما يلي:

وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم أيضاً خاصية NFC.

كما يدعم أيضاً أشكال أنيقة وعصرية وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يدعم أيضاً كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة غاية الروعة والجمال.

كما يدعم أيضاً كاميرا أمامية بجودة رائعة تمنحك صورة سيلفي نقية وجميلة وواضحة.

وأيضا يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة وأيضا بطارية قوية وشحن سريع جدا.

أسعار هاتف OPPO Reno11 F 5G

بعد أن ذكرنا مواصفات ومميزات ذلك الهاتف الرائع، يرغب الكثير في معرفة أسعاره وهي كما يلي: