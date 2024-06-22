“اشتري احسن تلفون في مصر وأنت مغمض” مواصفات ومميزات هاتف OPPO Reno11 F 5G.. وحش أوبو القادم

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“اشتري احسن تلفون في مصر وأنت مغمض” مواصفات ومميزات هاتف OPPO Reno11 F 5G.. وحش أوبو القادم

قامت شركة أوبو مؤخرا بإنتاج فئة جديدة من الهواتف وهي هواتف رينو تحمل مواصفات ومميزات كثيرة جعلت فئة كبيرة من المستخدمين تبحث عن أهم مواصفاته ومميزاته، وقد أكد خبراء التكنولوجيا أن هاتف oppo OPPO Reno11 F 5G يحمل مواصفات ومميزات لا مثيل لها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع رينو 11.. مواصفات أحدث هاتف من أوبو، ونوضح أهم مواصفاته ومميزاته.

مواصفات هاتف OPPO Reno11 F 5G

يحمل هاتف OPPO Reno11 F 5G العديد من المواصفات القياسية العالمية والمبتكرة والتي أبرزها ما يلي:

اسم الهاتفOPPO Reno11 F 5G
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦,٧ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
عدد الكاميرات الخلفية٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٦٤ جيجا بايت
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ جيجا بايت
عدد الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت
نسبة قوة الشحن٦٧ وات
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
هاتف OPPO Reno11 F 5G
هاتف OPPO Reno11 F 5G

مميزات هاتف OPPO Reno11 F 5G

يشتمل هاتف OPPO Reno11 F 5G على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل ويبحث عنها أبرزها ما يلي:

  • وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم أيضاً خاصية NFC.
  • كما يدعم أيضاً أشكال أنيقة وعصرية وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كما يدعم أيضاً كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة غاية الروعة والجمال.
  • كما يدعم أيضاً كاميرا أمامية بجودة رائعة تمنحك صورة سيلفي نقية وجميلة وواضحة.
  • وأيضا يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة وأيضا بطارية قوية وشحن سريع جدا.

أسعار هاتف OPPO Reno11 F 5G

بعد أن ذكرنا مواصفات ومميزات ذلك الهاتف الرائع، يرغب الكثير في معرفة أسعاره وهي كما يلي:

  • ومن المقرر أن يتم بيع ذلك الهاتف مقابل سعر ١٢,٦٠٠ ألف جنيه مصري وذلك لذلك الهاتف ذات سعة ٢٥٦ جيجا بايت في جميع الأسواق المصرية.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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