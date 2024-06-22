“وزارة الشؤون” تُعلن موعد صرف منحة 300 دينار تونس لجميع العاطلين والمتعثرين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، عن موعد توزيع منحة 300 دينار تونس، التي يتم العمل على صرفها إلى عدد كبير من المواطنين والفئات الأقل دخلاً بمختلف محافظات دولة تونس، حتى أن حكومة تونس حريصة على دعم كل هؤلاء الفئات بما يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقدمين، وعليه يمكنك التعرف على موعد صرف المنحة الشهرية، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

متى صرف منحة 300 دينار تونس؟

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن صرف منحة 300 دينار تونس يكون في أول كل شهر ما لم يكن إجازة أو عُطلة في تونس، حتى أن ذلك يُشير إلى صرف المنحة يوم الإثنين الموافق 1 من شهر يوليو 2024 في كافة أنحاء البلاد، مع العلم أن المنحة تأتي من غير أي زيادات تذكر كما كان يتداوله بعض المستفيدين، وعليه فالجميع في حالة انتظار كبيرة حول صرف الدعم الشهري المقدم.

طريقة الاستعلام عن منحة تونس 300 دينار

هناك بعض الخطوات الهامة حتى تقوم بالاستعلام عن منحة 300 دينار تونس في جميع أنحاء البلاد، كما يلي:-