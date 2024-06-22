الارب بكام وصل.. سعر الأرز الشعير اليوم السبت 22 يونيو 2024 في جميع الاسواق المحلية

فئة كبيرة من الناس تبحث بكثرة عن سعر الأرز الشعير اليوم السبت 22 يونيو 2024 وهل هناك أي تغييرات جديدة في الأسعار مع ارتفاع أسعار البنزين، أسئلة كثيرة تدور في عقول الكثير من المواطنين يريدون معرفة إجابتها لأن الآونة الأخيرة الأسعار كانت غير مستقرة، مما قفز سعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية بشكل جنوني وغير متوقع،
على مدار السنوات الماضية كان سعر طن الأرز الشعير في الأسواق لا يتعدى 10 الف جنيه للحبة العربية، وكان سعر الطن الحبة العريضة لا يتعدى 8 الف جنيه، لكن مع الزيادة الأخيرة بدأت الأسعار الجديدة تتراوح ما بين 14 وحتى 16 الف جنيه للطن، مما تجاوز سعر طن الأرز الأبيض في الأسواق المحلية الفترة الأخيرة 20 ألف جنيه، وحالة التراجع تكون النسبة بسيطة للغاية ولن يتراجع الطن أكثر من 500 جنيه، اليوم ننشر لكم اخر تطورات سعر الأرز الشعير اليوم السبت 22 يونيو 2024
سعر الأرز الشعير اليوم السبت 22 يونيو 2024
- يصل اليوم السبت 22-6-2024 سعر طن الأرز الشعير 15.000 الف جنيه الحبة العريضة كسر 3%.
- ووصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 14.000 ألف جنيه كسر 5%.
- وسجل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 23.000 الف جنيه.
- كما وصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 22.000 ألف جنيه.
أسعار السلع المختلفة في الأسواق اليوم 22-6-2024
تغييرات جديدة في الأسعار لكن بنسبة بسيطة للغاية على أن تأتي الأسعار في الأسواق للمستهلك على النحو التالي:
- سعر كيلو الأرز الحبة العريضة 29 جنيه وحتى 32 جنيه.
- سعر كيلو الارز الحبة الرفيعة من 26 وحتى 28 جنيه.
- سعر كيلو المكرونة من 20 وحتى 25 جنيه.
- زجاجة زيت 1 لتر 80 جنيه.
- سعر زجاجة زيت وزن 800 ملم بسعر 55 جنيه.
- كيلو سكر المعبأ بسعر 35 جنيه.
- عبوة شاي وزن 40 جرام بسعر 12 جنيه.
- سعر كيلو الدقيق الابيض من 18 جنيه.
- كيلو العدس الاصفر 65 جنيه.