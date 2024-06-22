وصلت كام؟ تعرف على أسعار السجائر بمختلف أنواعها في الأسواق اليوم

في ظل الاهتمام الكبير بتتبع أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية، تشهد أسعار السجائر اليوم في مصر استقراراً نسبيا وملحوظاً دون زيادات جديدة في الأسعار، وفيما يلي نقدم لكم في هذا التقرير أحدث الأسعار لأنواع مختلفة من السجائر المتوفرة في الأسواق المصرية بتاريخ اليوم السبت 22 يونيو 2024، والتي تشمل علامات تجارية متعددة مثل وينستون، كليوباترا، مالبورو وغيرها.

أسعار السجائر وينستون اليوم

وينستون أحمر: 60 جنيه مصري.

وينستون أزرق: 60 جنيه مصري.

وينستون سيلفر: 60 جنيه مصري.

وينستون كاستر: 60 جنيه مصري.

وينستون توت: 60 جنيه مصري.

كامل أصفر: 65 جنيه مصري.

كامل أزرق: 65 جنيه مصري.

كامل اكتفيت: 70 جنيه مصري.

جولد كوست: 37 جنيه مصري.

أسعار السجائر كليوباترا اليوم في مصر

كليوباترا بوكس (20 سيجارة): 36.5 جنيه مصري.

كليوباترا بلاك: 36 جنيه مصري.

كليوباترا سوبر، كينج سايز، سوفت كوين، ألوان وأبيض: نفس الأسعار المذكورة سابقاً.

كليوباترا بوكس: 26.5 جنيه مصري.

أسعار السجائر أنواع مختلفة

مونديال (مختلف أنواعها): 37.5 جنيه مصري.

بوسطن وبولمان: 36 جنيه مصري.

ميريت (بجميع أنواعها): 95 جنيه مصري.

مالبورو: 86 جنيه مصري.

مالبورو كرافت: 76 جنيه مصري.

ال آند إم: 66 جنيه مصري.

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