رابط مباشر: استعلام نتائج المراسلة 2024 في الجزائر.. تأكد من نتيجتك الآن!

طلاب المراسلة بإمكانهم الاستعلام بسهولة عن النتائج التي حصلوا عليها وذلك من خلال التوجه إلى منصة وزارة التربية الرسمية على الإنترنت نظرًا لكون النتائج سيتم رفعها مباشرة على صفحة الموقع الرئيسية، مما يتيح للطلاب البحث عن درجاتهم برقم الامتحان ببساطو كما تم توفير ميزة الاستعلام عن النتيجة من خلال رسالة نصية عبر الهاتف وجدير بالملاحظة أنه ينبغي المتابعة الدورية لإعلانات الوزارة على أحدث ما يستجد من الأمور.

الاستعلام عن نتائج المراسلة 2024 في الجزائر

وفرت وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والميسرة لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور وذلك باتباع الآتي:

التوجه إلى منصة الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد من هنا.

البحث عن أمر نتائج المراسلة والتي سيتم إيجادها في حقل بارز على صفحة المنصة الرئيسية أو موجودة في قائمة الخدمات المقدمة.

إضافة رقم التسجيل الذي حصل عليه الطالب أثناء التسجيل في الاختبار وذلك لعرض النتائج بدقة.

بعد الانتهاء من إدخال رقم التسجيل ينبغي النقر على استعراض النتائج.

في النهاية ينبغي الانتظار بضع لحظات حتى تظهر النتائج والحصول على مجموع الدرجات ومعدل النجاح.

معدلات النجاح لهذا العام

يعتبر حساب معدلات النجاح من التحديات التي يواجهها الطلاب فور استلام النتائج، وذلك لأن توجيهات الوزارة الوطنية تؤكد أنه ينبغي على الطلاب أن تكون أدنى درجة لهم هي 10 من 20 وبذلك يتم اعتبارهم ناجحين، لذلك عند احتساب المعدلات يجب ضرب الدرجة في معامل 2 حتى تحصل على النهائية على سبيل المثال عند حصول الطالب على 14 يتم الحساب كالتالي 14× 2 = 28 وهذا يكون تقديره.