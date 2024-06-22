بشائر سارة للموظفين والعسكريين في الأردن: إليك موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024!

أعلنت الحكومة الأردنية عن المواعيد المحددة لصرف رواتب المتقاعدين من الموظفين والعسكريين والتي تتم شهريًا بصفة دورية مع وضع بعض الاعتبارات التي على أساسها يتمكن المتقاعد من الصرف بسهولة وتجنب الازدحام، لذلك تعتمد الحكومة على تقويم رسمي للصرف في كل شهر دون تأخير حتى يتمكن المتقاعد من توفير خطة شهرية منذ استلام راتبه حتى موعد الصرف التالي.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 في الأردن

تم تداول بعض الأنباء حول تبكير صرف الرواتب للموظفين لذلك فقد عقدت وزارة المالية مؤتمر صحفي نفت من خلاله هذه الأخبار الكاذبة وقد أكدت أن الصرف سيتم في الموعد المعتاد يوم 25 من يونيو الجاري ولا صحة لتلك الادعاءات المغرضة، وعليه فإن الوزارة نوهت على المستفيدين وحثهم على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، كما أكدت على أنها تلتزم بالشفافية أمان المواطنين من خلال التواصل الفعال عبر وسائل الإعلام.

الاستعلام عن صرف الرواتب في الأردن

نفت وزارة المالية الأردنية أي تعديلات بشأن تبكير صرف الرواتب وخاصةً أنه لا يتزامن مع عطلات رسمية، كما أكدت على أن الصرف سيتم في موعده يوم 25 من الشهر الجاري، لذلك يمكن للمستفيد الحصول على المعلومات اللازمة والاطلاع على مواعيد الصرف من خلال زيارة موقع الوزارة باتباع الآتي: