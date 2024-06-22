استعلم عن اسمك في كشوفات نقل النفوس 2024.. رابط مباشر من وزارة الداخلية العراقية

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إطلاق دفعة جديدة لبرنامج نقل النفوس والتي تضم جميع المتقدمين الذين تم قبولهم في الخدمة وذلك بعد أن وفرت تلك الخدمة تحديث البيانات الشخصية وأيضًا محل الإقامة خلال الانتقال من وإلى محافظة أخرى، وفي هذا السياق فإن الوزارة تهدف من ذلك تمكين كافة المواطنين من معرفة تفاصيل التقديم وما إذا تم قبولهم في الدفعة الجديدة.

الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس في العراق

حتى يتمكن المتقدم من استخراج كشوفات نقل النفوس لابد أولًا من اتباع بعض الخطوات الرئيسية التي تؤدي في النهاية للحصول على النتائج، وهذه الخطوات جاءت كالتالي:

زيارة بوابة المواطن الحكومية من هنا ثم تحديد الوجبة.

إضافة معلومات المتقدم الشخصية.

اخيرًا الاطلاع على الكشوفات والتي من خلالها يتم التعرف إذا تم قبول أو رفض الطلب.

شروط القبول في خدمة نقل النفوس العراق

حددت الداخلية العراقية بعض الشروط التي ينبغي التحقق منها قبل الشروع في التقديم على البرنامج، وهي كالتالي:

عراقي الجنسية.

لا يقل عن 18 عام.

الإقامة الدائمة في العراق.

الالتزام التام بمعايير وزارة الداخلية.

رفع جميع المستندات التي يتطلبها تعديل نقل النفوس.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في خدمات نقل النفوس

وفرت وزارة الداخلية هذا البرنامج للتقدم وتعديل محل الإقامة عند الانتقال إلى محافظة أخرى داخل العراق، وعليه فقد حددت بعض المستندات التي ينبغي توافرها والتي تشمل الآتي: