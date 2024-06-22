“من هنا ONFED”.. الرابط الرسمي استخراج نتائج المراسلة 2024 في الجزائر

بعد تسجيل الأسماء الخاصة بهم في الديوان الوطني للتعليم لاداء الامتحانات للعام الجاري 2024، ينتظر بفارغ الصبر الكثير من الطلبة الذين تقدموا لامتحانات إثبات المراسلة 2024 في الجزائر، لذلك قامت الجهات المختصة بالإعلان عن أن نتائج اثبات المراسلة سوف تظهر فور الإنتهاء من مراجعة كافة الإمتحانات الخاصة بالطلبة والطالبات وسيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الالكتروني الخاص بالديوان الوطني للتعليم تيسيرا على المواطنين.

استخراج نتائج المراسلة 2024

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن إمكانية الطلاب من معرفة نتائج امتحانات المراسلة أو اثبات المستوى الخاصه بهم إلكترونيا، وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:

اولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني التعليم.

ثانيا: يقوم الطالب باختيار نتائج اثبات المستوى.

ثالثا: يقوم الطالب بكتابة تاريخ ميلاده بطريقة صحيحة و تكملة البيانات الخاصة به.

رابعا: بعد كتابة البيانات يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتائج الخاصة بالطالب.

الاعلان عن نتائج المراسلة في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن أن نتائج المراسلة في الجزائر سوف تظهر في الولايات الجزائريه تباعا كما هو موضح في السطور القادمة و علي ثلاث فترات متتالية كالتالي:

الفترة الأولي: ولاية الجلفة، ولاية مستغانم، ولاية تمنراست، ولاية باتنة، ولاية شلف، ولاية بسكرة، ولاية أدرار، ولاية سطيف.

الفترة الثانية: ولاية قسنطينة، ولاية ورقلة، ولاية سوق أهراس، ولاية بشار، ولاية الوادي، ولاية عنابة، ولاية تلمسان، ولاية المدية.

الفترة الثالثة: ولاية الأغواط، ولاية سعيدة، ولاية تيزي وزو، ولاية سكيكدة، ولاية عين الدفلى، ولاية بجاية، ولاية تيارت، ولاية تبسة، ولاية وهران.

موعد اعلان نتائج المراسلة 2024

من المتوقع أن تقوم الجهات الرسمية بإعلان نتائج المراسله 2024 في الأيام القليلة القادمة بنهاية شهر يونيو الحالي أو بداية شهر يوليو القادم.