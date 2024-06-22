اعلان 1 حصري ح 165.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6 ..ومواعيد العرض على جميع القنوات العارضة

سؤال شائع ومتكرر منذ انتهاء الموسم الخامس من المؤسس عثمان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6، يترقب الملايين انطلاق الاعلان الترويجي الاول للمسلسل وبداخلهم شغف كبير لأنهم على ثقة أن فريق العمل يقدم أداء أفضل مثل العادة، وهناك بعض المصادر التركية أفادت بأن الاستعدادات لطرح موسم 6 من قيامة عثمان بدأت، لكن عملية التصوير تحتاج إلى وقت كافي لكي تقدم شركة الإنتاج موسم أقوى نجاحه يعادل نجاح الخمس مواسم السابقة ولا يقل أهمية عما سبق،

لأن كلما زاد نجاح المسلسل كلما أصبحت المسؤولية على الممثلين وفريق الإنتاج والتأليف والإخراج أكبر لأن طرح موسم 6 من أي عمل يحتاج إلى مجازفة وقرار صائب، اليوم من خلال الفقرات التالية ننشر لكم ما توصلنا إليه حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6 تابعوا معنا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أنجح المسلسلات التركية وهو مصنف عمل تاريخي يشارك فيه كوكبة من ألمع النجوم والنجمات الأتراك، حقق قاعدة جماهيرية كبير، تم عرض 5 مواسم من المسلسل ووصل حتى الحلقة 164، والجماهير المتابعين لهذا العمل المميز يترقبون طرح الموسم السادس الذي يبدأ من الحلقة 165، ومن المتوقع أن يتم طرح الموسم السادس من المؤسس عثمان في شهر أكتوبر المقبل، وتدور أحداث قوية للغاية أبرزها ضم بورصة وطرد البيزنطيين.

القنوات العارضة مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

يوجد عدة قنوات حرصت على عرض مسلسل قيامة عثمان في الخمسة مواسم السابقة وكان لها دور كبير في الترويج للمسلسل وزيادة عدد المتابعين وارتفاع نسب المشاهدة، ومن أهم القنوات التي تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان

قناة atv التركية تقوم بعرض المسلسل الاربعاء مرة أسبوعاً الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا.

ويوم الخميس يعرض المسلسل في الساعة 1 صباحاً على موقع قصة عشق وموقع النور، كما يعرض على موقع فيديو لاروزا و ايجي بست مترجم.

ويذاع المسلسل على القناة الأشهر في الوطن العربي الفجر الجزائرية يوم الخميس 11 مساءً.

ويعرض المسلسل الخميس 12 مساءً على قناة الصعايدة وقناة اليرموك.

تردد قناة الفجر الجزائرية