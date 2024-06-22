حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024.. القرار الرسمي من وزارة المالية

في ظل جهود الدولة التي تبذلها من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والحرص على صرف مستحقات المتقاعد بالعدل، توجهت الحكومة العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب التقاعد لشهر يوليو المقبل وذلك في إطار الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة لمواطني الدولة من هذه الفئة وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية.

الاستعلام عن زيادات رواتب المتقاعدين في العراق

عادةً ما يحتاج المتقاعدين إلى معرفة التفاصيل التي تدور حول أنباء الزيادة الزيادة الجديدة التي كشفت عنها المالية العراقية، لذلك يمكنهم الاطلاع بسهولة عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة وزارة المالية بالعراق من هنا.

بعد ذلك ينبغي تعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة من بينها الرقم الوطني أو رقم التقاعد.

التحديد على قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

في النهاية تظهر كافة التفاصيل التي تتعلق برواتب التقاعد بما فيها الزيادات الجديدة.

زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في العراق

أكدت السلطات العراقية أن أية زيادات في رواتب المتقاعدين سيتم تحويلها على الفور مع بداية شهر يوليو إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتقاعدين، ومن هذا المنطلق سيتم تحويل المبالغ في الأيام الأولى من الشهر وذلك حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على مستحقاته دون تأخير، خاصة بعدما أصبح المتقاعد غير قادر على العمل والكسب كالسابق لذا تحترم الدولة جهوده وتوفر له دخل شهري يسد به احتياجاته ومتطلبات المعيشة.

الجدير بالملاحظة أن رواتب المتقاعدين تعتبر مصدر رئيسي لدخل الفرد والأسرة وبالتالي يعمل على تحسين مستوى المعيشة من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية وبالتالي تنمية الاقتصاد المحلي الدولة، وعليه فإن هذه الرواتب هي أبرز أشكال الرعاية الاجتماعية التي من خلالها يتم إظهار احترام الدولة لمواطنيها وتقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة الوطن طوال سنوات العمل قبل التقاعد.