التسجيل مفتوح الآن للحصول على منحة 300 دينار من وزارة الشؤون الاجتماعية.. تعرف على كيفية التقديم وكافة التفاصيل

يساعد التسجيل في منحة 300 دينار بتونس على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من مستوى معيشي منعدم بسبب انخفاض الدخل الشهري لها، لذلك تسعى الحكومة التونسية بكل جهد لها إلى توفير إعانة تتمثل في دعم مالي يتم توفيره لهذه الفئات وذلك لسد الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، كما نوهت أن التسجيل يتم من خلال خطوات ميسرة إلكترونيًا.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس

حرصت الحكومة التونسية على توفير حياة كريمة لمواطنيها وذلك من خلال التسجيل في منحة 300 دينار عبر تنفيذ الخطوات التالية:

توجه مباشرة إلى بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس من هنا.

بعد ذلك عليك تسجيل الدخول للمنصة من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد على منحة 300 دينار حيث يتم نقلك إلى تبويب آخر.

عليك في هذه الخطوة تعبئة النموذج الموضح أمامك بجميع البيانات مع التأكد من صحتها لضمان نجاح التسجيل.

أرفق جميع الأوراق المطلوبة لإثبات الأهلية.

في النهاية بعد التأكد من صحة البيانات التي أدخلتها انقر على خيار ارسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار

حددت وزارة الشؤون التونسية مجموعة معايير يتعين على المواطن التحقق من استيفائها أولًا قبل التقديم، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: