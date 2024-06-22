“من هنا bem.onec.dz “.. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر والخطوات اللازمة

NOUR تاريخ النشر تصنيفات أخبار التعليم - عربي و دولي
“من هنا bem.onec.dz “.. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر والخطوات اللازمة

يتابع بمنتهى القلق والتوتر الكثير من الطلبة وأولياء الأمور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024، وبعد تزايد عمليات البحث عبر موقع التواصل المختلفة قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن الموعد الرسمي بإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024، وذلك أواخر الشهر الجاري وغالبا ستظهر النتيجة بنهاية الاسبوع الحالي، لذلك قامت وزارة التربية الوطنية بطمأنة اولياء الأمور وعدم القلق من نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024.

نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

تعتبر شهادة التعليم المتوسط من إحدى أهم المراحل التعليمية التي تمر بحياة الطالب الدراسية لما تمثله من تحديد للمستقبل التعليمي للطالب، لذلك ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم النتائج الخاصة بشهادة التعليم المتوسط البيام، لذلك اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن الموعد الرسمي الخاص بنتائج شهادة التعليم المتوسط في جميع ولايات الجمهورية الجزائرية سيكون بنهاية هذا الشهر.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط

حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتائج الخاصه بهم يوجد عدة خطوات أعلنت عنها الجهات المختصة وتلك الخطوات هي:

  • الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع الرسمي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
  • الخطوة الثانية: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب والرقم السري.
  • الخطوة الثالثة: اختيار نتائج شهادة التعليم المتوسط.
  • الخطوة الرابعة: كتابة اسم الطالب والرقم الامتحانى.
  • الخطوة الخامسة: الضغط على الخانة الخاصة بعرض النتيجة ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض نتيجة الطالب.
  • الخطوة السادسة: يمكن للطالب تنزيل النتيجة او طباعتها pdf مع الاحتفاظ بنسخة منها.
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