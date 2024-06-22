“اسمك نزل هسه”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 والشروط المطلوبة  

تزايدت في الآونة الأخيرة عملية البحث عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق، والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية وقوفا بجانب المواطن العراقي في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، وتعتبر الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من ضمن المبادرات التي تقوم بها الحكومة العراقية لمساعدة مواطنيها الذين لا يوجد دخل شهري لهم ولا يستطيعون تلبية المتطلبات الخاصه بهم، ونبين في تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل وشؤون الاجتماعية في العراق عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية، والذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية وحتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يوجد عدة خطوات اعلنتها الجهات المختصه وتلك الخطوات هي:

اولا: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: اختيار الخانة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

ثالثا: يقوم المواطن بتحديد الوجبة المطلوب بالاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.

رابعا: يجب تكملة البيانات المراد تكملتها من قبل المواطن والتأكد من صحتها.

خامسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة استعلام ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالمستعلم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

لكي يتمكن المواطن العراقي من الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يوجد عدة خطوات أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلك الشروط هي: