nataegna.net.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 واسط واربيل وكركوك وبغداد بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 وخاصةً في محافظة كركوك ودهوك واربيل وواسط وصلاح الدين وبغداد، حيث تعد هذه المحافظات من أهم المحافظات العراقية التي تسجلت نسب حضور كبير للعام الدراسي الجاري 2024،

مما شهدت فترة الامتحانات بهذه المحافظات استقرار ملحوظ للغاية ولم ترصد المديريات التعليمية أي حالات غش بل كان الطلاب أكثر التزماً وهذا ما جعل أجواء اللجان من أول أيام الامتحانات وحتى أخر يوم في الامتحانات هادئة للغاية، ينتظر الطلاب ظهور النتائج كي تطمئن قلوبهم على احر من الجمر،

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

الطلاب يجدون نتائجهم إلكترونياً عبر الانترنت من خلال عدة مواقع استطاعت أن يكون لديها حق في نشر النتائج لتسهيل الأمور على الطلاب وكل ما عليكم لاستخراج النتائج بشكل صحيح دون أي أخطاء عليكم اتباع ما يلي:

أولاً قم بزيارة الموقع المخصص نتائجنا. أو من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم اختر نتائج الثالث المتوسط. حدد المحافظة. الضغط على تنزيل. إضافة الرقم الامتحاني للطالب. النقر على تأكيد تنزيل pdf. وأخيراً النقر على أيقونة فتح الملف.

موعد اعتماد نتائج الثالث المتوسط واسط واربيل وكركوك وبغداد

جميع المصادر التعليمية بالعراق أفادت بأن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول في عموم المحافظات العراقية يتم اعتمادها بشكل تدريجي حسب كل محافظة خلال الساعات القليلة القادمة، ولن تتأخر النتائج في الظهور أكثر من ذلك، وهذا لأن فريق التصحيح أخيراً قد عاد لاستكمال التصحيح ورصد الدرجات، وعند الانتهاء يعتم النتائج الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، على ألا ينتهي هذا الأسبوع إلا بظهور النتائج وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب الطلاب جميعاً،