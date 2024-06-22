دعاء النجاح لطلاب الثانوية العامة 2024 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن دعاء النجاح لطلاب الثانوية العامة 2024 لأن كثرة الدعاء تغيير الأقدار وأن هناك أدعية مخصصة لتيسير الأمور وتذكرة الإجابة، تعتبر أدعية النجاح لطلاب الثانوية العامة واحدة من الكلمات البحثية الأولى على جوجل، ويأتي هذا البحث تزامناً مع انطلاق الامتحانات، لقد أدى الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك امتحانات المواد الغير مضافة للمجموعة يومي الإثنين 10 يونيو 2024 التربية الدينية والتربية الوطنية والأربعاء 12 يونيو 2024 في الأحياء والأقتصاد، ولم تصدر أي شكاوى من الطلاب حتى الآن،

لكن القادم بالنسبة للطلاب هو الأهم لأنهم يؤدون المواد الأساسية، يعيش الطلاب أصعب فترة لأنهم تحسم مسيرهم التعليمية، ويقدم أولياء الأمور كامل الدعم لأبنائهم مادياً ومعنوياً ويكثرون الدعاء لهم لعل دعائهم مستجاب وأن ينال الطالب ما يريده وأن يسهل عليه حل الأسئلة، اليوم نتعرف سوياً على دعاء النجاح لطلاب الثانوية العامة 2024.

دعاء النجاح لطلاب الثانوية العامة 2024

اللهم إني أسألك النجاح والتفوق والتيسير في هذا الامتحان.

اللهمّ يا ملاذ الخائفين، ويا مجيب السائلين، ويا غياث المستغيثين، إنّي أتوجّه إليك بهذه الساعة المباركة من الليل أنْ تجعل صباحها توفيقًا وتيسيرًا.

اللهمّ رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ووفّقني بقدرتك إلى ما هو خير لي، يا أرحم الراحمين.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك الصلاح والتوفيق، والصواب عند الجواب، وبلّغني أعلى المراتب في الدّنيا والآخرة.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وان شئت تجعل الصعب سهلا.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهم إنّي أستودعك ما علمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

اللهمّ إنّي أسألك صفاء الذهن، وسرعة الفهم، وقوة الحفظ، والبركة في الوقت، وسهولة في المادّة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة فترة الامتحانات

هناك بعض النصائح المهمة التي يمكن أن يتجاهلها الطلاب لكن تؤثر بشكل إيجابي وتساعدهم على حلب الأسئلة بشكل أفضل وهي