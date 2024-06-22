الموسم الثاني موعد عرض مسلسل السلطان الفاتح الحلقه الاولى وما هي القنوات الناقلة

بدأ عدد كبير من المواطنين وعشاق المسلسلات التركية التاريخية في البحث عن مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقه الاولى من الموسم الثاني وذلك بعد أن حقق الموسم الأول نجاح كبير وانتشار واسع حيث ان المسلسلات من احد المسلسلات التركية التاريخية التي تعرض حاليا على القنوات العربيه وهو من بطولة النجم التركي أوغلو يجسد القائد التاريخي السلطان محمد الفاتح، هو شخصية حقيقية استطاعت ان تدخل الحروب والصراعات وتنتهي بفتح اسطنبول والعديد من الفتوحات الاخرى وسوف نعرض لكم موعد عرض مسلسل بالقنوات الناقلة له خلال الفقرات التالية.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

بعد البحث المتكرر من قبل المواطنين عن مسلسل السلطان محمد الفاتح تم الإعلان عن عرض المسلسل الذي بدأ لأول مرة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 ومن المقرر أن يعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية مثل قناة تي ار تي 1 ويعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية والسعر السابعة بتوقيت القاهرة حيث يمكن أن تتابع المسلسل على القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11042.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

قنوات ناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

قناة الفجر الجزائرية سوف تعرض مسلسل السلطان محمد الفاتح عبر شاشتها في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية، ويمكن أن تتابعها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد 12034 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500.