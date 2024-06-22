 متى يعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وما هي أحداث المسلسل القادمة

مسلسل قيامة عثمان أحد المسلسلات التي استطعت أن تنجح بشكل كبير بعد عرض خمس مواسم سابقة حققت انتشار كبير ونجاح وسع حيث أن المسلسل مليء بالأحداث الشيقة التي تجذب عدد كبير من المشاهدين اليها، حيث ان المؤسس عثمان اهم ابطالها مع عدد من المعارك والبطولات الهامه الذي تجذب عدد كبير من من المشاهدين فإن المسلسل اصبح له شعبية كبيرة والجميع ينتظر تصوير الجزء السادس من المسلسل والذي أعلن طاقم الفيلم عن البدء في التصوير وسوف يتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية سوف نعرضها لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

موعد عرض موسم السادس من قيامه عثمان

الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان هو احد الاجزاء المنتظرة من المسلسل وسوف يضم فتح البيزنطية بعد حصار دام وقت كبير، وسوف يتم القضاء على قائد القلعة وفتحها من الجيش العثماني حيث أن ذلك سوف يكون في احداث مثيره وقد تم الإعلان عن تصوير هذا الجزء عبر صفحات الرسميه للمسلسل وإذاعة أولى الحلقات عند بداية شهر سبتمبر القادم 2024 بعد نشر الإعلان الترويجي لمسلسل المؤسس عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل عثمان

قناة الفجر الجزائرية سوف تنقل على موسم السادس من مسلسل عثمان بعد أن نقلت الخمس اجزاء السابقة الحلقات كاملة حيث انها من اشهر القنوات الفضائية التي يمكن أن تتابعها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي