بالنجاح للجميع.. توزيع درجات امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024

توزيع درجات امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024، يحتاج الكثير من الطلبة والطالبات أن يتعرفون على توزيع درجات امتحان العربي وخاصةً بأنها من أهم المواد التي يؤديها الطلاب، كما يفتتح بها طلاب الثانوية العامة الامتحانات الأساسية، ويؤدي امتحان اللغة العربية الطلاب من الشعبة العلمية والأدبية والرياضية، يعيش الطلاب خلال هذه الساعات حالة من القلق والتوتر ،

كما يشعر الكثير من الطلاب برهبة شديدة لأنها نهاية المشوار في التعليم الأساسي، وبعدها سوف ينتقل الطلاب الناجحين إلى المرحلة الجامعية، وهذا ما يجعل الطلاب أكثر حرصاً على أداء الامتحانات وتحقيق أعلى الدرجات لاستكمال مسيرتهم بالتوفيق، دقائق معدودة تفصل طلاب الثالث الثانوي على أداء امتحاني العربي وهذا ما دفعهم للبحث المكثف منذ مطلع الصباح عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024 وهذا ما نوضحه لكم عبر التقرير التالي.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024

يعتبر اليوم السبت 22 من يونيو يوم مختلف لأنه يشهد حدث يشغل الكثير من الأسر ويهتم به الطلاب وهو امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تعد من أهم الموضوعات الرائجة وحديث الكثير من الآباء والأمهات خلال هذه الفترة، لذلك يحرص فريق موقعنا البديل أن يقدم لطلاب الثانوية العامة توزيع درجات امتحان اللغة العربية والتي تأتي على النحو التالي:.

النحو بواقع 20 درجة

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة.

14 درجة لسؤال التعبير.

8 درجات السؤال القراء

أسئلة الأدب بواقع 6 درجات.

القصة من 6 درجات.

البلاغة 6 درجات.

موعد امتحان اللغة العربي الثالث الثانوي 2024

اليوم السبت 22 يونيو 2024 وبعد قليل في تمام الساعة 9 صباحاً يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية، وتطبق جميع الإجراءات الوقائية والأمنية داخل اللجان المدرسية لسلامة الطلاب وعدم حدوث أي تسريبات أو غش، وأن المدة الزمنية المحدد لأداء الامتحانات ثلاثة ساعات وفقاً للجدول الزمني التي اعتمدته وزارة التربية والتعليم.