حملها pdf رابط منصة مظلتي لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه 2024،حيث ان الحكومة تقدم الدعم من خلال الرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأسر في العراق التي تحتاج الى ذلك وايضا منصة مظلتي لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل سهل وبسيط، لذلك سوف نتعرف خلال التالي عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في العراق وما هي الشروط المطلوبه للقبول في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم من الحكومة إلى الفئات التي تستحق المساعدة.

خطوات التعرف على اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعية العراق 2024

العديد من المواطنين يبحث عن منصة مظلتي لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والحصول على الوجبه الاخيره حيث ان الوزارة وفرت ذلك عبر منصة مظلته، وكذلك يمكن تحميل الاسماء pdf وطباعتها والاستعلام عن الاسم بسهولة من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

يجب على المستخدم الضغط على منصة مظلتي وتسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة الأخيرة 2024 ثم تحديد المحافظة وإدخال البيانات المطلوبة.

وبعد التأكد منها يضغط على الاستعلام لتظهر لك النتيجة بشكل تفصيلي.

ويمكنك تحميل الاسماء بصيغة pdf بعد الانتهاء من الاستعلام مباشرة

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

للتسجيل في الرعاية الاجتماعية يجب توفير بعض الأوراق والوثائق المطلوبة وهي كالتالي: