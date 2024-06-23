طريقه شحن اكواد ببجي 2024 وكيفية استبدالها من الموقع الرسمي

لعبة بيجي احد الالعاب التي يسعى العديد من الأشخاص على تحميلها للاستمتاع وخضع وقت رائع مع الاصدقاء حيث ان اللعبه عباره عن لاعب ينزل في ساحة كبيرة مليئة بالمعدات والسيارات والدراجات النارية فمعه ما يقارب 99 لاعب آخرين يتنافسون على البقاء في الساحة، لذلك يجب ان ينافس هؤلاء اللاعبين ويبقى لأطول فترة ممكنة وتفردها أن يقتله أحد من خلال الاختباء وراء المنازل والسيارات وايضا استخدام اسلحة ومعدات حديثة تساعده في التخلص من اعدائه حتى يبقى اطول فترة ممكنة وتنتقل الى المراحل أخرى ويساعده في ذلك شحن اكواد ببجي، لذلك سوف نتعرف على كيفية الحصول عليها لتكون من أحد اللاعبين المميزين.

طريقه شحن اكواد ببجي

من خلال اكواد ببجي يستطيع اللاعب أن يشتري اسلحة فتاكة وقوية ايضا يشتري مركبات مختلفة من سيارات او دراجات ناريه أو غيرها حتى يستطيع الانتقال من مرحلة إلى أخرى ويهرب من الاعداء بطريقة صحيحة وتعطي اللاعب مهارات مميزه وقويه وسرعة من نوع وقوة تخفي من الاعداء، لذلك يمكن ان نتعرف على بعض اكواد ببجي التي تساعد اللاعبين وهي كالتالي:

● TIFZQZANGSK.

● RZBZBF9BAPP.

● ZBZXF5BBVN.

● ZBZ4M9KARZB.

طريقه تحميل لعبه ببجي

يمكنك تحميل لعبة بيجي بسهوله واخذها اروع الاوقات مع الاصدقاء والتنفس على البقاء في اللعبة من خلال خطوات سهلة، فهي لعبه متوافق مع الاندرويد والايفون ويمكن أن تتبع الخطوات التالية للتحميل