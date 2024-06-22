ماما جابت بيبي..أضبط الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وفرحوا الأطفال 2024

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الشيقة التي أسعدت الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في وطننا العربي بالكامل كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والبرامج على مدار اليوم من خلال تلك القناة الفضائية بدون انقطاع لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية المجانية من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة في الفترة الحالية لذلك إليكم التفاصيل في مقال اليوم.

أضبط الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي

في الفترة الحالية يرغب العديد من محبي قناة طيور الجنة بيبي متابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة على القناة الفضائية والتي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية على العرب سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث الآن تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيف يتم تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي