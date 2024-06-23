برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، يترقب العديد من الطلاب والطالبات هذه اللحظة بفارغ الصبر، حيث تعد هذه النتائج نقطة فاصلة في مسيرتهم التعليمية والمهنية، حيث يحدد هذا الإعلان ما إذا كانوا سوف يتجهون إلى سوق العمل مباشرة أم سيواصلون دراستهم في الكليات المتخصصة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تضمن لهم الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات المطلوبة:

يبدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم والتعليم الفني، وهذا الموقع هو المصدر الرئيسي للحصول على النتائج.

بمجرد الدخول إلى الموقع، يجب على الطالب اختيار الفصل الدراسي المناسب (الأول أو الثاني) وكذلك الصف الدراسي.

بعدها يقوم الطالب بكتابة اسمه الكامل وتاريخ ميلاده بدقة.

إدخال رقم جلوسه الذي استخدمه في الامتحانات.

من المهم أيضًا اختيار المحافظة التي تقع فيها المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

يقوم الطالب بإدخال جميع بيانات المدرسة التابع لها، للتأكد من دقة المعلومات.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، ينقر الطالب على أيقونة الاستعلام حتى تظهر النتيجة.

بمجرد إتمام هذه الخطوات، سوف تظهر نتيجة الطالب بتفاصيل الدرجات في كل مادة بالإضافة إلى المجموع الكلي.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام سوف تعتمد رسميًا بعد انتهاء جميع إجراءات التصحيح ومراجعة الدرجات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج من قبل كل مديرية تربية وتعليم في موعد محدد، يعلن عنه مسبقًا، لترفع بعد ذلك النتائج إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة.