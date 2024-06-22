أغاني ومغامرات مضحكة بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة أروع الأفلام والمسلسلات الكرتونية

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الفضائية المخصصة للطفل في وطننا العربي كما أصبحت القناة الفضائية من القنوات المشهورة لأنها تقدم مسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية وممتعة للأطفال الصغيرة كما تقدم القناة أروع وأفضل الأغاني والمسلسلات الكرتونية باللغة العربية لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي لقناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة ومتابعة أحدث الأفلام الكرتونية الجديدة التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال المتابعة لتلك القناة الفضائية.

ما هو تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024

لقد أصبحت قناة توم وجيري الجديدة من القنوات الفضائية المفضلة عند الكثير من الأسر العربية لأنها كسب ثقة الكثير بسبب توفيرها محتوى حصري ولائق يعمل على إسعاد الأطفال الصغيرة ويفرحهم معظم الوقت الراهن لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المتاحة سواء نايل سات أو عرب سات كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة في المقال:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري الفضائية