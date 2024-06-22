“مباراة نارية” موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 وتردد القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وتركيا، حيث يتنافس الفريقان في إطار البطولات الدولية في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 هذه المباراة تعد من اللقاءات المهمة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في المنافسة، من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق نظراً للمهارات العالية التي يتمتع بها لاعبو الفريقين، في هذا المقال، سنتناول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، لتتمكنوا من متابعة هذا الحدث الرياضي المميز بكل تفاصيله.
القنوات الناقلة وموعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024
موعد مباراة البرتغال وتركيا في بطولة اليورو 2024 الذي يبحث عنه جميع عشاق الكرة الأوروبية، وستنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والسادسة مساء بتوقيت ليبيا والسودان والثامنة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، على أرضية استاد “سيجنال ايدونا بارك”، ويمكنك متابعة المباريات من المنزل على القنوات التالية:
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|معامل الاستقطاب
|BEIN Sports HD 1 Max
|نايل سات
|12604
|27500
|2/3
|افقي
|BEIN Sports HD 1 Max
|عرب سات
|11585
|27500
|2/3
|عمودي
|قناة zdf الألمانية
|هوت بيرد
|11054
|22000
|5/6
|H
|قناة الألمانية zdf
|قمر أسترا
|11326
|22000
|2/3
|H
|ARD Das Erste Germany
|Astra 19°E
|11494
|22000
|5/6
|H
|RTL HD Germany
|Astra 19°
|12226
|27500
|5/6
|H
التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال
|ديوجو كوستا.
|حراسة المرمى
|نونو مينديش، بيبي، روبن دياز، دالوت.
|خط الدفاع
|برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، فيتينيا، جواو كانسيلو.
|خط الوسط
|كريستيانو رونالدو، رافايل لياو.
|خط الهجوم
التشكيل المتوقع لمنتخب تركيا
|ميرت جونوك.
|حراسة المرمى
|فيردي كادويجلو، ميرت مولدر، عبد الكريم بارداكسي، صامت أكادين.
|خط الدفاع
|هاكان تشالهان أوجلو، أوركن كوكو، كينان يلدز.
|خط الوسط
|باريس يلماز، أردا جولر، كان أيهان.
|خط الهجوم