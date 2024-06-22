“حُسم الأمر” إعلان موعد نتائج الثالث متوسط العراق 2024 لعموم المحافظات وتنزيل كشوفات pdf عبر epedu.gov.iq

موعد نتائج الثالث متوسط العراق هو السؤال الذي تصدر كافة محركات البحث في الآونة الأخيرة حيث أنه بعد أن انتهى جميع الطلاب والطالبات من الامتحانات الخاصة بهم والتي قد انتهت في يوم 5 من شهر يونيو ينتظرون ظهور النتيجة الخاصة بهم، وكذلك أولياء الأمور الذين يشعرون بالقلق حيث تنتشر الشائعات المختلفة حول النتيجة الخاصة بأبنائهم، وسوف نقوم بتوضيح كافة الحقائق في موضوعنا.

موعد نتائج الثالث متوسط العراق

قامت وزارة التربية بدولة العراق بالتوضيح أنه سوف يتم نشر وتصبح موجودة للجميع نهاية شهر يونيو 2024 حيث بمجرد انتهاء جميع أيام الأجازات وعودة المصالح العودة للعمل بفعالية سوف تصبح متوفرة للطلاب والطالبات، ويستطيعون معرفتها عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مباشر.

طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط العراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد نتائج الثالث متوسط العراق، ووفرت من أجل أبنائها الطلبة وكذلك أولياء الأمور خدمة الحصول على النتيجة الخاصة بأبنائهم بشكل مباشر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة حرصاً من وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير كافة سبل الرائحة لأبنائها وأولياء الأمور كذلك، وتستطيع معرفة نتائج ثالث متوسط العراق عن طريق الخطوات التالية:

يقوم الطالب أو ولي الأمر بفتح الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.

يقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول على الحساب الشخصي الخاص به على الموقع.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على نتيجة الثالث متوسط الدور الاول 2024.

يقوم بعد ذلك باختيار المحافظة الخاصة به سواء كانت الكرخ أو الرصافة أو غيرها من المحافظات.

تقوم في النهاية بكتابة رقم الامتحان الخاص بالطلب ثم اختيار خانة استعلام.

حقيقة إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق

انتشرت شائعات بخصوص موعد نتائج الثالث المتوسط العراق انتشرت كذلك شائعات عن نتائج الطلاب كذلك، وأن التصحيح كان غير دقيق ويوجد أخطاء ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالرد على كل هذه الأكاذيب بالحقائق أن عمليات التصحيح تتم على أتم وجه من الدقة، ويتم المراجعة بشكل منتظم لجان التصحيح والتأكيد على شفافية التصحيح.