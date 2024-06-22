“سوري بابا” تردد قناة وناسة لولو للأطفال على النايل سات والعرب سات “اشغليهم عشان يبطلوا زن”

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات البارزة التي تستهدف الأطفال بمحتواها الترفيهي والتعليم، وهي تحظى بشعبية واسعة بين الأسر العربية، وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة لأولياء الأمور الباحثين عن محتوى آمن وممتع لأبنائهم، في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة وناسة لولو للأطفال، وبعض البرامج التي تقدمها، ومميزاتها التي تجعلها تبرز بين القنوات الأخرى.

تردد قناة وناسة لولو للأطفال

تبث قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن الوصول إليها من خلال التردد التالي:

نايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

هذا التردد يتيح للأسر إمكانية ضبط أجهزة الاستقبال بكل سهولة لمتابعة محتوى القناة بجودة عالية وبدون تشويش.

برامج قناة وناسة لولو للأطفال

تتميز قناة وناسة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تتراوح بين الترفيهية والتعليمية، والتي يفضلها الاطفال لما تمتاز به من ألوان مختلفة ورائعة وموسيقى مناسبة، ومن أبرزها:

بيب بيب.

شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

لولو الشطورة.

حرامي سرق لولو.

سوري بابا.

مين اللي سرق الجزمة .

. وينك يا لولو.

لولو لولو شو بتقول.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتمتع قناة وناسة بالعديد من المميزات التي تجعلها محط اهتمام العائلات العربية: