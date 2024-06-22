ماهي وظائف أعضاء هيئة تدريس شاغرة في الجامعة العربية المفتوحة بعمان

تم الإعلان عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس في الجامعة العربية المفتوحة في عمان، وضمن عدة تخصصات في كلية القانون، حيث تهدف الجامعة إلى شغل هذه المناصب قبل بدء العام الدراسي الجديد، وقد أوضحت الجامعة الطريقة الصحيحة للتقديم على هذه الوظائف، وحددت فترة زمنية محددة لبداية ونهاية التقديم، وبذلك يمكن لكل من يرى في نفسه توافر الشروط المطلوبة للتقديم على إحدى هذه التخصصات أن يقوم بذلك خلال الفترة المحددة، لذلك إذا كنت ترغب في معرفة التخصصات الشاغرة في الجامعة العربية المفتوحة والشروط المطلوبة تابع معنا هذا المقال.

وظائف أعضاء هيئة تدريس شاغرة في الجامعة العربية المفتوحة عمان

نوضح في الفقرات القادمة وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة في عمان:

أستاذ قانون تجاري بدرجة مشارك أو مساعد أو محاضر.

أستاذ قانون مدني بدرجة أستاذ مشارك أو مساعد أو محاضر.

أستاذ مشارك أو مساعد أو مدرس في القانون التجاري.

الشروط اللازم توفرها في وظيفة الاستاذ المشارك

يجب أن تتوافر بعض الشروط في منصب الأستاذ المشارك ومنها:

ينبغي أن يكون المرشح حاصلا على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب.

الخبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في المجال المطلوب.

أن يكون قد تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك من إحدى الجامعات المعترف بها.

أن يظهر دليلا على استعداده للمشاركة في الخدمات المهنية والمجتمعية.

الشروط اللازم توفرها في وظيفة أستاذ مساعد

ينبغي على من يعتزم التقديم على تلك الوظيفة أن يتأكد من توفر ما يلي:

حيازة المتقدم على شهادة الدكتوراه في المجال المطلوب.

الخبرة في المجال المطلوب لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

أن يكون لديه أنشطة بحثية منشورة.

أن يقدم دليلا على استعداده للمشاركة في الخدمات المهنية والاجتماعية.

الشروط اللازم توفرها في وظيفة محاضر

ينبغي توافر الشروط التالية للالتحاق بوظيفة المحاضر: