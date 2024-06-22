“ملفات pdf” كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf في العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي الإلكترونية

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية تعد من أبرز الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين والمواطنات في العراق، حيث يتطلع الكثيرون لمعرفة النتيجة النهائية التي لم تعلن بعد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذلك سنوضح لكم اليوم كيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق للاستفادة منها عند إعلان النتائج من قبل الوزارة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض المتطلبات والشروط اللازمة للاستفادة من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لذلك سنبين لكم اليوم جميع الضمانات الضرورية للحصول على هذا الدعم للعراقيين والعراقيات كما يلي:

شرط أساسي في الدولة أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية حصرا.

توفير العمر المناسب للتقديم للرجال هو من 18 عاما إلى 60 عاما.

يتوفر دعم الرعاية الاجتماعية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و55 عاما فقط.

يجب أيضا أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد على الأقل أو أكثر.

تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية اتبع الخطوات التالية: