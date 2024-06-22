“استعلم www.hrsd.gov.sa” أهلية الضمان الاجتماعي المطور وخطوات تقديم اعتراض على نتائج الدفعة 31

في ظل التطورات الحديثة، تعتبر إمكانية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية تقدمًا هامًا للمستفيدين، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت خدمة الاطلاع على نتائج الأهلية شهريًا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى حقوقهم بسهولة وفعالية.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وفقًا للإعلانات الأخيرة، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن نتائج أهلية الدورة 31 ستعلن في يوم 27 لشهر يوليو 2024، حتى يتمكن المستفيدون من استعراض حالتهم ومدى استحقاقهم للدفعات الشهرية عبر تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور باستخدام النفاذ الوطني الموحد بالخطوات التالي:

فتح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار خدمات الوزارة.

الدخول على الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على نتائج الأهلية.

تسجيل رقم الهوية الوطنية مع رقم السجل.

النقر على بحث بعد المراجعة.

يظهر بعد ذلك أهلية الضمان المطور وهل تستحق الضمان أم لا.

في حالة استحقاق المتقدم يظهر قيمة المعاش الذي سوف يحصل عليه من الضمان المطور.

الاعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور



لمن يرغب في الاعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور، يتم ذلك عبر المنصة الإلكترونية خلال فترة 90 يومًا من إعلان النتيجة، يتضمن الاعتراض تقديم مستندات داعمة وتفاصيل محددة تعزز موقف المتقدم، مما يضمن استجابة سريعة وفعالة لطلبات التظلم، والخطوات كالتالي:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور.

اختيار برامج الدعم الخاصة بي.

اختيار برنامج الضمان المطور.

تحديد خيار الأهلية والاستحقاق.

استعراض دورة الأهلية.

تقديم الاعتراض وتحميل الملفات المطلوبة.

تسليم الاعتراض.

باستخدام هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتطورة للحصول على حقوقهم بسهولة ويسر، مما يعزز من شفافية العمليات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في كافة الأوقات.