 الأزهر يعلن عن خطوات التقديم لأولى ابتدائي ورياض الأطفال أزهري

يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي في الأزهر 2024 خاصة مع اقتراب موعد التقديم للسنة الدراسية الجديدة وانتهاء السنة الدراسية الحالية تتم عملية التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد التقديم وشروط التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، في هذا المقال سنوضح لكم شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالأزهر وخطوات التقديم.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في الأزهر

يجب على أولياء الأمور اتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل التقديم للصف الأول الابتدائي وهي كالتالي:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني للازهر الشريف.

حدد خدمات الأزهر الشريف.

اضغط على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي وسوف يتم تفعيل هذا الرابط في الوقت الذي يحدده قطاع المعاهد الأزهرية.

سجل الدخول إلى الموقع أو أنشئ حسابا جديدا خاصا بك.

اكتب المعلومات ذات الصلة بالطلب عند التقديم.

بعد الانتهاء من تسجيل الطالب يجب الضغط على زر الطباعة ليتمكنوا من طباعة النموذج وإحضاره مع الوثائق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي في الأزهر الشريف

بعد قبول الطالب يجب على ولي الأمر تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة لتسجيل الطالب تتضمن هذه المستندات: