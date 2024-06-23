نزلها وابسط اولادك بأناشيد لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال العربية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والتعليمية للأطفال بمختلف أعمارهم فهي تعد من أفضل القنوات العربية المخصصة للأطفال، إذا توفر برامج تعليمية وترفيهية تساعد الأطفال على النمو والتعلم، لذلك تأكد من ضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد الصحيح لاستفادة كاملة من برامج القناة المميزة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تمنح قناة وناسة الأطفال الفرصة لاكتساب مهارات حياتية وتعليمية بطريقة ميسرة وسهلة، مما يساهم في نموهم الشخصي والاجتماعي، حيث تتميز القناة بتقديم محتوى منوع وجذاب، يشد انتباه الأطفال ويحفزهم على التعلم والاِستمتاع في نفس الوقت، إذ يمكن للأطفال من مختلف الأعمار متابعة قناة وناسة، حيث تعرض برامج تعليمية وترفيهية تلائم كل الفئات العمرية، مما يجعلها منصة تعليمية وترفيهية مثالية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

يهتم الكثيرون بمعرفة تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات لضبط أجهزتهم والاستفادة من المحتوى المميز الذي تقدمه القناة لأطفالهم، إليكم ترددات قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد القناة على قمر العرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

برامج قناة وناسة بيبي 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية، ومن بين هذه البرامج: