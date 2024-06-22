“عاجل برابط رسمي” الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 جميع المحافظات 

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق في جميع المحافظات، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يمكنكم الوصول إلى تلك النتائج والإستعلام عنها بسهولة تامة في كافة محافظات العراق، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على قرب الإنتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، استعداداً للكشف عن ظهور هذه النتائج بسهولة أون لاين في كل المحافظات العراقية، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لاستخراج نتائج الثالث متوسط للدور الأول في العراق، وهي كما يلي:

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام.

اضغط على “تسجيل الدخول” في ذلك الوقت.

اختيار خدمة “التحقق من نتائج الصف الثالث”.

لإدخال جميع المعلومات المتعلقة بالطالب مثل الإسم ورقم الجلوس.

النقر على زر “بحث”.

لإظهار جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط

بعض الطلاب يتضررون من نتائجهم الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: