تُعتبر الخدمة العسكرية من أبرز الخدمات في المملكة العربية السعودية، كما تُعد وظائفها من أفضل الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة تفاصيل سلم الرواتب للعاملين في القطاع العسكري، خصوصًا الصحيين منهم، ونقوم من خلال مقالتنا عبر موقع البديل بتوضيح شروط التقديم على وظائف الأمن الصحي، بالإضافة إلى تسليط الضوء أكثر على سلم رواتب العسكريين والمساعدين الصحيين مع ذكرنا قيمة البدلات السنوية بالريال السعودي.

سلم رواتب العسكريين الصحيين مع البدلات بالريال السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديل سلم رواتب العسكريين الصحيين لتتناسب مع احتياجات العاملين في هذا القطاع، فيما يلي نستعرض تفاصيل سلم الرواتب الجديد:

تتراوح رواتب الأطباء الاستشاريين بين 17,642 و20,605 ريال سعودي.

يتراوح راتب الطبيب النائب بين 13,205 و14,515 ريال سعودي.

يتراوح راتب الأطباء المقيمين بين 10,560 و12,642 ريال سعودي.

تتراوح رواتب الصيادلة والاستشاريين بين 13,070 و14,855 ريال سعودي.

يتراوح راتب الصيدلي العام بين 8,155 و10,315 ريال سعودي.

يتراوح راتب الصيادلة من الدرجة الأولى بين 10,830 و12,510 ريال سعودي.

يتراوح راتب الأخصائي من الدرجة الأولى بين 10,360 وحوالي 11,920 ريال سعودي.

راتب الأخصائي العام يتراوح بين 8,415 وحوالي 9,870 ريال سعودي.

راتب الاخصائي الاستشاري يتراوح بين 12,435 وحوالي 14,115 ريال سعودي.

سلم رواتب مساعدين صحيين عسكريين

فيما يلي سنتعرف على رواتب المساعدين الصحيين والفنيين في إطار دراسة رواتب السلم الصحي للعسكريين، حيث يتم تحديد سلم رواتبهم كما يلي:

مساعد صحي مستوى أول 4920 ريال سعودي مساعد صحي مستوى ثاني 6400 ريال سعودي مساعد صحي مستوى ثالث 8020 ريال سعودي مساعد صحي مستوى رابع 9820 ريال سعودي مساعد صحي مستوى خامس 11740 ريال سعودي مرتبات مستوى سادس 13940 ريال سعودي مستوى سابع 16460 ريال سعودي

قيمة بدلات الصحيين العسكريين

أعلنت الحكومة في المملكة عن قيمة البدلات المدرجة مع رواتب العسكريين الصحيين، وتشمل هذه البدلات ما يلي:

بدل النقل 500 ريال سعودي بدل التأهب 950 ريال سعودي بدل الخطورة 600 ريال سعودي بدل الإعاشة 500 ريال سعودي علاوة فنية 950 ريال سعودي

شروط التقديم على وظائف الأمن الصحي في السعودية

يمكن للأشخاص التقدم للوظائف الخاصة بالعسكريين الصحيين في المملكة العربية السعودية بشرط أن تتوفر الشروط التالية: