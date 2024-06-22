“مفاجأة Kurulus Osman 6” توقعات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة له

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس يعتبر واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي عرضت مؤخرا على شاشات التلفزيون، والتي استطاعت تحقيق نسب عالية من المشاهدة، كما عملت على توفير قاعدة جماهيرية من مختلف دول الوطن العربي بأكمله، وذلك لما يقدمه من أحداث تاريخية قد مرت بها الدولة العثمانية.

توقعات أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

تدور التفاصيل المعروضة في مسلسل قيامة عثمان علي أحداث الدولة العثمانية وكيفية نشأتها من البداية، كما عرضت أحداث مختلفة توضح ما دار داخل الدولة العثمانية من صراعات ومعارك خاضها الملك العثماني عثمان أرطغرل، وذلك ليتمكن من الوصول إلى بناء دولة قوية لا تقهر، كما أن الكثير من المشاهدين ينتظرون نزول الجزء السادس.

من المتوقع حدوث الكثير من الفتوحات في الجزء السادس من المسلسل حيث أن الدولة العثمانية سوف تشهد فتح عدد كبير من القلاع والتي يكون من ضمنها بورصة، ووقوف العديد من السادة مع الوالي العثماني مما يشير إلى وجود الكثير من الأحداث المثيرة هذا الموسم.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المفترض الإعلان قريبا عن مواعيد عرض المسلسل التركي قيامة عثمان، والذي من المنتظر عرضه الفترة القادمة، كما أنه من المتوقع عرض الجزء السادس من المسلسل في شهر أغسطس القادم.

كما سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة آي تي في التركية وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء من كل أسبوع بتوقيت مدينة القاهرة، كما سيتم عرضة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8 مساء، أما عن الإمارات فيتم عرضه في تمام الساعة 9 مساء، كما توجد جميع حلقات المسلسل متاحة على منصة لاروزا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

توفر القناة عرض المسلسل التركي قيامة عثمان باللغة العربية وذلك من خلال التردد التالي:

التردد 10769 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات