رسميًا نتائج البيام في الجزائر 2024 في هذا الموعد وخطوات الإستعلام

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الرابط رسمي مباشر للحصول على نتيجة البيام للتعليم المتوسط في الجزائر لعام 2024، حيث يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات في جميع ولايات الجزائر موعد صدور النتائج ونشرها عبر الإنترنت عن طريق الديوان الوطني، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية الإستعلام عن نتائج البيام في الجزائر 2024.

نتائج البيام في الجزائر 2024

شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، المعروفة باسم “البيام”، هي الشهادة المقدمة للطلاب والطالبات الذين أكملوا مرحلة التعليم المتوسط، تعتبر هذه الشهادة هامة للغاية لدخول المرحلة الثانوية، والتي بدورها تفتح الباب أمام مجموعة متنوعة من المجالات الدراسية مثل العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية وغيرها، وجاء السيد عبدالحكيم أن النتائج كان من المفترض أن يتم نزولها على جميع المواقع الرسمية في تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لكن تم تأجيلها حتى تكون في يوم السبت بعد المقبل، والذي يوافق اليوم التاسع والعشرين من يونيو، ويمكنك الحصول عليها بشكل إلكتروني.

طريقة الإستعلام عن نتيجة البيام

يمكن الاطلاع على نتائج البيام في الجزائر 2024 إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات فور الإعلان عنها، وذلك باتباع الخطوات التالية: