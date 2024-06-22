طريقة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي وموعد نزول نتائج الأهلية

كثُر البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين السعوديين عن موعد نزول نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدورة 31، وذلك حتى يستعلموا عن حالة الأهلية والقبول، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي واحدًا من أهم برامج الدعم التي أطلقتها الممكلة العربية السعودية بغرض تقديم المساعدات المالية للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة أيضًا إلى توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل سنوضح لكم خطوات الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وموعد صرفه.

متى تنزل نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدورة 31

صدر تصريح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفيد بأن نتائج الضمان الاجتماعي للدورة 31 لم يتم صدورها حتى الآن، وفي العادة يتم الإعلان عن النتائج عند اقتراب موعد نزول الدعم، وبالتحديد بداية من يوم 27 من الشهر الميلادي، لذا يتوقع الإعلان عن نتيجة أهلية دورة يوليو 2024 في غضون الأيام القليلة المقبلة.

الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الدورة 31

يوفر برنامج الضمان الاجتماعي للمستجدين الذين لم يؤهلوا للحصول على الدعم، فرصة تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية وعدم القبول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا ادخل إلى موقع الدعم والحماية الاجتماعية. ثم اختر برنامج الضمان الاجتماعي من الصفحة الرئيسية. وبعد ذلك اختر تبويب الأهلية والاستحقاق. ثم مراجعة تفاصيل الدورة الـ 31. اضغط على “تقديم اعتراض”. ثم املئ حقول البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة. وفي الخطوة الأخيرة يجب عليك تسليم طلب الاعتراض، حتى يتم دراسة معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مرة أخرى.

موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة يوليو 2024

قامت وزارة الموارد البشرية بنفي صحة الأخبار المنتشرة حول تغيير موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2024، حيث أنه من المقرر إيداع المعاشات في حسابات البنوك للمستفيدين وذلك في يوم الإثنين الموافق 2024/7/1، كما نوهت الوزارة أن أي تغيير في موعد الصرف لا يحدث إلا في حالة وجود إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة فقط يتم الترحيل أو التبكير مع إبلاغ المستفيدين بموعد الإيداع الجديد.