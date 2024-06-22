الحق قدم بسرعة.. كيفية التقديم في معهد معاون الأمن 2024 لطلاب الإعدادية والشروط المطلوبة

العديد من الأفراد الآن يسعون لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتسجيل في معهد معاوني الأمن بعد إعلان وزارة الداخلية عن استقبال دفعة جديدة في هذا المعهد، وقد أوضحت الوزارة الخطوات الواجب اتخاذها والشروط المطلوبة، لذلك سنوفر لكم كل التفاصيل اللازمة للالتحاق بالمعهد بسهولة والانضمام إليه تابعوا القراءة للاطلاع على المزيد من المعلومات.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التقديم في معهد معاون الأمن حيث تم فتح باب التقديم منذ 18 مايو الماضي، ويستمر حتى 27 يونيو الحالي وبذلك يمتد فترة التقديم لمدة 40 يوما لذلك عليكم اغتنام هذه الفرصة.

شروط الانضمام إلى معهد معاون الأمن 2024

أعلنت الوزارة عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لكي يتمكن من الالتحاق بمعهد معاون الأمن وهذه الشروط تشمل التالي:

أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 19 و25 عاما.

يجب على المتقدم أن يحمل شهادة التعليم الأساسي.

يجب أن يكون المتقدم ذو سلوك حسن وسمعة جيدة ولم تصدر بحقه أي أحكام جنائية أو أي عقوبات أخرى.

لم يتم استبعاده من عمل الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.

التقديم في معهد معاون الأمن 2024

يمكنك التقديم في معهد معاوني الأمن عن طريق إجراء الاختبارات الخاصة به، ومن المعروف أن هذه الاختبارات تجرى في محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية وشمال وجنوب سيناء وكذلك في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والدقهلية والشرقية، بالإضافة إلى العديد من المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية.