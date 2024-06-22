فرح اطفالك  .. أحدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات 2024

قناة طيور الجنة هي من أشهر وأبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث حققت نسب مشاهدة عالية وحظيت قناة طيور الجنة بيبي بشعبية كبيرة بين الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، و نالت إعجاب وتقدير الآباء والأمهات نظراً لمحتواها الترفيهي والتعليمي الجيد، وتقدم قناة طيور الجنة أغاني تعليمية وأناشيد تربوية بجودة عالية، الامر الذي جعل الجميع يفضلها ، وذلك نظرًا لتقديمها المحتوى الترفيهي والتعليمي المتميز،وتقدم القناة أغاني تعليمية وأناشيد تربوية متنوعة بجودة عالية، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية ضبط الترددات الخاصة بقناة طيور الجنة بكل سهولة ويسر.

تردد قناة طيور الجنة الجديد:

قناة طيور الجنة بيبي هي إحدى القنوات المشهورة منذ سنوات طويلة، والتي تقدم محتوى حصري موجه للأطفال. تقدم القناة أغاني شيقة وممتعة تسعد قلوب الأطفال الصغار، ولها عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي، لمشاهدة برامج وأغاني قناة طيور الجنة بيبي، يمكن ضبط التردد التالي :

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

المحتوى الخاص بقناة طيور الجنة:

هناك العديد من الميزات المُثيرة لإعجاب في محتوى قناة طيور الجنة: