التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في السعودية

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية من أهم المؤسسات الحكومية التي تقدم العديد من الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك بشكل إلكتروني حيث يمكن لمستفيدي التأمينات الاجتماعية التحقق من الاشتراك في التأمينات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب المختصة، مما يوفر الوقت والجهد .

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكن التحقق من الاشتراك في التأمينات من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

انتقل إلى الرابط الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

اختر تبويب التحقق السريع.

اضغط على زر التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

أضف البيانات التي يطلبها الموقع في الحقل المخصص.

قم بتدوين الرمز المرئي الظاهر على الشاشة في الحقل المناسب.

اضغط على خيار تحقق.

الآن يستطيع المستفيد معرفة جميع المعلومات الخاصة باشتراكه في التأمين.

كيفية الاستعلام عن التأمين الاجتماعي إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ الطرق التالية:

الذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلكترونيا.

أضف اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول في الحقل المناسب.

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

اختر بعدها زر خدمة الاستعلام عن بيانات المشترك.

ادخل رقم الهوية أو رقم الإقامة في الحقل الخاص بهم.

أضف رمز التحقق المرئي في الحقل المحدد.

انقر على خيار الاستعلام.

استعلم عن الرقم التأميني إلكترونيا

يمكن للأفراد معرفة الرقم التأميني إلكترونيا، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: